Paris in Aufruhr

In Gedanken an die von der Polizei ermordeten Menschen George Floyd und Adama Traoré belagerten zehntausende Menschen die Straßen. George Floyd wurde am 25. Mai in Minneapolis (USA) von einem Polizisten ermordet. Adama Traoré starb 2016 in Paris im Rahmen einer Polizeikontrolle. Von der Pariser Polizei wurden die Proteste zunächst verboten, die Ansteckungsgefahr sei zu hoch.

Am Abend kam es in einzelnen Gegenden von Paris zu Aufständen. Menschen bauten Barrikaden und gingen auf Konfrontation zur Polizei. Die französische Polizei hat regelmäßig mit Rassismusvorwürfen umzugehen.

Bereits am Montagabend hatten sich in der Pariser Vorstadt Bondy rund hundert Menschen versammelt und „Ein Ende der Gewalt“ skandiert. Zuvor war ein 14-Jähriger bei einem Polizeieinsatz schwer am Auge verletzt worden. Der Jugendliche hatte offenbar ein Mofa stehlen wollen. Fußball-Nationalspieler und Weltmeister Kylian Mbappé forderte auf Instagram „Gerechtigkeit“ für den Jugendlichen.