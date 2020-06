In vielen Polizeikräften überall in demokratischen Staaten werden Gewalttäter und Rassisten toleriert und sogar beschützt. Österreich bildet da keine Ausnahme: Seibani Wague, Marcus Omufuma und Bakary J. sind nur die Spitze des Eisbergs. „Wer alt genug zum Einbrechen ist, ist auch alt genug zum Sterben“, stand in der „Krone“ zu lesen, nachdem 2009 Polizisten einen 14-jährigen, der in einen Supermarkt eingebrochen war, von hinten erschossen hatten.

Verbrecher in Uniform

Sehr selten haben Verbrecher in Uniform etwas zu befürchten. Kollegen – auch jene schweigende Mehrheit, die selbst nicht gewalttätig ist – und Justiz schützen systematisch Gesetzesbrecher, Gewalttäter, ja sogar Folterer und Mörder. Das Opfer erwartet meist ein Strafverfahren, die Täter kommen ungeschoren davon. Solange sich das nicht ändert, ist auch der Staat, als dessen Organe die Polizisten auftreten, gesetzesbrecherisch, gewalttätig, rassistisch, mörderisch. Genau das ist für den Zusammenbruch der Ordnung in den USA verantwortlich. Wenn der Staat keine moralische Autorität hat, dann hat er keine mehr.

Ohne Gerechtigkeit kein Frieden

Deshalb rufen die Menschen in den Straßen der USA: „No Justice, no peace!“ Das Gewaltmonopol des Staates gilt nur, solange er sorgfältig damit umgeht, es wird dem Staat von seinen Bürgern nur geliehen, solange sie davon überzeugt sind, dass sie als Gesellschaft davon profitieren. Viele US-Amerikaner sind das nicht mehr. „Es hätte mich treffen können!“, sagen viele von ihnen auf die Frage, warum sie auf die Straße gehen.

Die Gesellschaft der USA ist zutiefst zerrissen, weil sie von Grund auf unsolidarisch ist. Wer es sich leisten kann, erhält die beste medizinische Behandlung, die irgendwo auf der Welt zu bekommen ist. Wer keine Krankenversicherung hat, den lässt man ohne Hilfe krepieren. Europäern, die in in den USA leben, wird in den kosmopolitischen Zentren, in Boston und im Silicon Valley, gesagt: „Geh‘ bloß nicht in die ‚Fly-over-states‘“, wie das flache Land zwischen den Küsten despektierlich genannt wird. „Da leben nur ungebildete, rassistische Rednecks.“ Die so Angesprochenen fühlen sich erniedrigt genug, einen verrückten Schreihals zu wählen, der ihnen verspricht, Amerika und damit sie wieder groß zu machen. Zwischen Rassismus und Proletenekel, fabelhaftem Reichtum und grassierender Armut ist die Politik polarisiert wie seit den 1960er Jahren nicht mehr.